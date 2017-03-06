الذهب السائل يفقدك الشحوم و يعدل مستوى السكري في الدم و يزيل السموم من الكبد

شيماء مصطفى

الذهب السائل يفقدك الشحوم و يعدل مستوى السكري في الدم و يزيل السموم من الكبد .

مزيج قمة في الفائدة اطلق عليه هذا الاسم بسبب لونه و بسبب كثرة فوائده العظيمة .

الحليب الذهبي

يتكون إلى حد كبير من مسحوق الكركم، وزيت جوز الهند، وحليب جوز الهند، والفلفل الأسود، وجذور الزنجبيل. ويمكنك أيضاً إضافة العسل لتحسين مذاقه.

التحضير

كوبان من حليب جوز الهند

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

جزء صغير من جذر الزنجبيل الطازج مقشر ومبشور (حوالي نصف بوصة)

رشة من الفلفل الأسود

اختياري:

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من العسل

كل ما عليك فعله هو وضع جميع هذه المكونات باستثناء العسل في وعاء وابدأي بتسخينه ومزج وتحريك المكونات معاً، اتركيه على النار لمدة 5 دقائق ولكن لا تدعيه يغلي، ثم اتركيه يبرد قليلاً، أضيفي العسل حسب ذوقك واستمتعي بشربه

فوائد المكونات

الكركم يشتهر بقدرته على تحسين واستقرار مستويات سكر الدم، وإزالة السموم البيئية من الكبد بتحييد الجذور الحرة، ومعالجة أنواع الحساسية ضد الأطعمة، ويمنع أمراض التدهور المعرفي مثل الزهايمر والخرف، وحتى أنه يعالج أنواع السرطان والاكتئاب. هل تريدين أسباباً إضافية للبدء باستخدام هذه التوابل في الأطعمة التي تحضرينها.

حليب جوز الهند غني جداً بالحديد والبوتاسيوم والفسفور وهو مصدر للمنغنيز والنحاس والسلينيوم والزنك. وهذا السائل الكريمي رائع للغاية كبديل للحليب من مصدر حيواني. وهو يقوي العظام بسبب محتواه العالي على الفسفور ويعالج ألم المفاصل ويمنع التهاب المفاصل بسبب محتواه من السلينيوم بتخفيض الجذور الحرة، ويعزز نظام المناعة مع حمض اللوريك الذي يتم تحويله إلى مونولورين (الموجود بشكل طبيعي في حليب الثدي ويساعد على تقوية نظام المناعة للطفل). كما أن إضافة الدهون إلى الكركم يسمح بامتصاصها بشكل أفضل لأن الكركمين، المكون الرئيسي في الكركم مذيب للدهون.

الزنجبيل غني بالنحاس والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز. ويساعد على المحافظة على البيئة النباتية المعوية بحالة جيدة، ويخفض الدهون، ويهدئ ويعالج الجهاز الهضمي فهو بالتالي يستخدم ضد الغثيان والقيء وتخفيف الانتفاخ. وهو أيضاً ممتاز لتقوية الجسم.

الزنجبيل غني بالنحاس والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز. فإنه يساعد على الحفاظ على الفلورا المعوية في حالة جيدة، وهضم الدهون ولتهدئة أو تهدئة الجهاز الهضمي. وبالتالي استخدامه ضد الغثيان والقيء وكذلك لتخفيف الانتفاخ. وهي أيضا التنغيم ممتازة وتقوية الجسم.

الفلفل الأسود يشتهر بخصائصه الطاردة للحمى وكمضاد للبكتيريا، ويضاف إلى هذا المشروب لزيادة التوافر البيئي للكركمين بحوالي ألف مرة بفضل البيبرين الذي يساعد كذلك على محاربة الاكتئاب بتحفيز إنتاج الأندروفين.

شبكةعيونالإخبارية

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