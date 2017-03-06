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مفاجأة.. «وائل شلبي» يعترف بعلاقته الجنسية مع المتهمة في «الرشوة الكبرى»

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مفاجأة.. «وائل شلبي» يعترف بعلاقته الجنسية مع المتهمة في «الرشوة الكبرى» مفاجأة.. «وائل شلبي» يعترف بعلاقته الجنسية مع المتهمة في «الرشوة الكبرى»
حصلنا على أقوال الشهود في القضية رقم 688/ لسنة 2017 جنايات قسم القطامية، والمقيدة برقم 24 لسنة 2017 حصر جنايات القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 1150 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا.
 
وأقر المتوفى وائل سعيد شلبي، في التحقيقات، باختصاصه بالموافقة على اتخاذ إجراءات طرح مجلس الدولة للمناقصات وإجراءات للبت فيها، وبإقامته علاقة جنسية مع المتهمة الثانية، وبموافقة المتهم الأول على إصدار شيك بمستحقات مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي عن أعمال توريد أثاث أسندت إليها من مجلس الدولة قبل ذلك التوريد.
 
وأبان المتهم تفصيلا بمواقعته المتهمة الثانية مرتين بمعرض "بريميير هوم للأثاث" بمدينة نصر، ومرتين في غضون ديسمبر 2016 بمسكن له بمنطقة العباسية، وبعرض المتهم الأول عليه أمر إصدار شيك بمستحقات مؤسسة الخلود.
 
وجاءت التحقيقات برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، والمستشار محمد وجيه، المحامي العام بنيابات أمن الدولة العليا، والمستشار إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
 

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