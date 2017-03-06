حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء



عاطفياً: أي نجاح للعلاقة مع الشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أو مهيناً



صحياً: لا تحاول إخفاء ما يعتريك من حزن داخلي، بل عليك عرض نفسك على طبيب مختص

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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