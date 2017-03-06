حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك مهنياً على المدى المنظور، ويتحسن وضعك نحو الأفضل



عاطفياً: كن حاسماً في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقاً للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة



صحياً: كن على ثقة أن ما من حركة تقوم بها بعد العمل وإلا تكون مفيدة

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

شبكةعيونالإخبارية

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