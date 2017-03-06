أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار / شيرين عبد الوهاب ... تبدع وتتألق في الغناء " قلبي عشقها " -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: سيدات الصعيد لا تعلمن علاقات أزواجهن بأصدقائه وأنا من قنا -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: الجميع يشهد لمحمود بحسن أخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس -
حظك اليوم برج العقرب الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مستشار مفتي الجمهورية: 95% من كتب التراث لا تصلح لهذا الزمان -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتهم في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
بالصور- هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ -
مستشار "الأوقاف" يحصد 108 أصوات بلجنة "المصيلحي" بالشرقية -
بالصور.. شرم الشيخ تغرق في مياه الأمطار -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتهم في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى عمليات ناجحة تكون في مصحلتك مهنياً على المدى المنظور، ويتحسن وضعك نحو الأفضل

عاطفياً: كن حاسماً في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقاً للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة

صحياً: كن على ثقة أن ما من حركة تقوم بها بعد العمل وإلا تكون مفيدة

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى