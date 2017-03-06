حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بأجواء ممتازة في مجالك المهني ويكون وضعك رائعاً، وتنهي اليوم وأنت في أحسن حالاتك



عاطفياً: تتمتع بجاذبية نادرة وتتاح أمامك غير فرصة للتعبير عن نفسك بلا قيود. عالج كل المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل





صحياً: خفف من تقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة. لا تدع القطار يفوتك

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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