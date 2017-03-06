حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: لا تتخذ قرارات فجائية وكبيرة على الصعيد المالي حتى لا تفاجأ بأخطاء وفشل وإفلاس



عاطفياً: تحفظ عن التصرف بطريقة ارتجالية فجوبيتير وأورانوس وبلوتون كواكب قد تعاكسك اليوم، لا تتحداها ولا تتسرع في شيء.



صحياً: لا تكن من ذوي الاستهتار بكل شيء في الحياة، إذا ساءت صحتك فلن ينفعك الندم

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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