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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تكون جميع الأمور المهنية على خير ما يرام، وأدعوك إلى عدم تأزيم الأوضاع مع رب العمل 

عاطفياً: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى

صحياً: تكثر البرامج التي تقدم أفضل النصائح للحصول على صحة سليمة. لا بأس من متابعتها

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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رئيس قسم الأخبار

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