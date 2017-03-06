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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى سوء تفاهم وعراقيل وتراجع وتأجيل والتباس موقت، ثم تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي

عاطفياً: تابع الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقلاته وهذا ما يثير ريبتك ويدفعك إلى الغيرة

صحياً: الصحة من أغلى ما يملك الإنسان، فإذا فرّطت فيها خسرت كل شيء

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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رئيس قسم الأخبار

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