حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: حاول أن تركز اليوم على الأمور الأساسية ولا تنشغل بالأشياء التى لا تنفع



عاطفياً: تتعاطف مع الحبيب في محنته وتقف الى جانبه محاولاً التخفيف عنه قدر المستطاع



صحياً: قد تصاب بخيبة أمل لكنها لن تنعكس سلباً على وضعك الصحي

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads