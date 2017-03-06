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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 7/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: راهِن على الأسبوع الأول من الشهر كي تنجز أعمالك، فالأمور تسير بشكل جيد، وتتخذ خياراً جديداً 

عاطفياً: راجع بعض المشاكل وأمعن النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب

صحياً: احذر اضطرابات الورك والساقين، بالإضافة إلى الحمّى

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

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رئيس قسم الأخبار

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