أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار / شيرين عبد الوهاب ... تبدع وتتألق في الغناء " قلبي عشقها " -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: سيدات الصعيد لا تعلمن علاقات أزواجهن بأصدقائه وأنا من قنا -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: الجميع يشهد لمحمود بحسن أخلاقه وتعاملاته الحسنة مع الناس -
حظك اليوم برج العقرب الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مستشار مفتي الجمهورية: 95% من كتب التراث لا تصلح لهذا الزمان -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتهم في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
بالصور- هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ -
مستشار "الأوقاف" يحصد 108 أصوات بلجنة "المصيلحي" بالشرقية -
بالصور.. شرم الشيخ تغرق في مياه الأمطار -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتهم في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور || ولي عهد دبي يتناول ''برجر'' مغطى بالذهب

Google+ Print
بالصور || ولي عهد دبي يتناول ''برجر'' مغطى بالذهب بالصور || ولي عهد دبي يتناول ''برجر'' مغطى بالذهب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي وهو يتناول "برجر" مطلي بشريحة من الذهب.

وذكرت "CNN" أن ولي عهد دبي شاركة في فعاليات مهرجان دبي للمأكولات في منتزه برج خلفة، ضمن فعالية "Eat the World DXB،" التي استمرت بين 23 و 25 فبراير الماضي.

وأضافت الشبكة نقلاً عن صاحب أحد المطاعم التي شاركت في المهرجان أن الشيخ حمدان بن محمد حضر ومجموعة من مرافقيه وبعض الأطفال، وطلبوا برجر "برج خليفة" وأربع شطائر من برجر "رودي".

ويبلغ ثمن شطيرة "برج خليفة" 63 دولاراً، وتتكون من أربع قطع لحم، وكبد الأوز، ومايونيز الزعفران، وجبنة الكمأة، وكاتشاب التوت البري الأسود، وتٌغطى قطعة خبز شطيرة البرجر بطبقة من الذهب من عيار 24 قيراطاً، وهي وصفة ابتكرت خصيصاً لمدينة دبي.

2017_3_6_14_28_4_713.jpg

2017_3_6_14_28_8_245.jpg

2017_3_6_14_28_6_213.jpg

2017_3_6_14_28_5_573.jpg

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل