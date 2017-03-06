بالصور || ولي عهد دبي يتناول ''برجر'' مغطى بالذهب

سمر العشري

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي وهو يتناول "برجر" مطلي بشريحة من الذهب.

وذكرت شبكة "CNN" أن ولي عهد دبي شاركة في فعاليات مهرجان دبي للمأكولات في منتزه برج خلفة، ضمن فعالية "Eat the World DXB،" التي استمرت بين 23 و 25 فبراير الماضي.

وأضافت الشبكة نقلاً عن صاحب أحد المطاعم التي شاركت في المهرجان أن الشيخ حمدان بن محمد حضر ومجموعة من مرافقيه وبعض الأطفال، وطلبوا برجر "برج خليفة" وأربع شطائر من برجر "رودي".

ويبلغ ثمن شطيرة "برج خليفة" 63 دولاراً، وتتكون من أربع قطع لحم، وكبد الأوز، ومايونيز الزعفران، وجبنة الكمأة، وكاتشاب التوت البري الأسود، وتٌغطى قطعة خبز شطيرة البرجر بطبقة من الذهب من عيار 24 قيراطاً، وهي وصفة ابتكرت خصيصاً لمدينة دبي.

شبكةعيونالإخبارية

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