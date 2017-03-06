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جريمة هزت الهرم .. 6 عاطلين يعتدون جنسيًا على طالبة مقابل

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جريمة هزت الهرم .. 6 عاطلين يعتدون جنسيًا على طالبة مقابل جريمة هزت الهرم .. 6 عاطلين يعتدون جنسيًا على طالبة مقابل

اعتدى 6 عاطلين، جنسيا، على طالبة داخل جراج بمنطقة الهرم؛ عقب مساومتها على تسليمها بعض صورها الخاصة حصلوا عليها من خلال إحدى صديقاتها.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد أن طالبة بالمدرسة الثانوية التجارية بالهرم 17 سنة، تقدمت ببلاغ عن تضررها من صديقتها "حبيبة"، وشهرتها "مريم"، 17 عاما، لنقلها صور خاصة بها من هاتفها المحمول، وإرسالها لبعض الأشخاص.

وأمام اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، قالت مقدمة البلاغ، إنها تلقت اتصالا من هؤلاء الأشخاص، وطلبوا منها التوجه إلى جراج بمنطقة كفر الجبل، لتسليمها الصور الخاصة بها، وفور وصولها تعدوا عليها جنسيا.

وتوصلت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى مرتكبي الواقعة وهم 6 عاطلين تتراوح أعمارهم بين 17 - 25 عاما.

وتمكن العميد بهاء سالم، مفتش مباحث الهرم، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وأقروا بمساومتهم للطالبة على ممارسة الرذيلة معها مقابل تسليمها الصور، وأنها أبدت موافقتها على ذلك.

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رئيس قسم الأخبار