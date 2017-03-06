حقيقة إعلان ''مول مصر'' عن مئات الوظائف الشاغرة

سمر العشري

منذ أن سلطت القنوات التلفزيونية والصحف ومواقع الأخبار الضوء على "مول مصر" قبيل وبعد افتتاحه أواخر الأسبوع الماضي، ولم تكف وسائل التواصل الاجتماعي عن الحديث عنه ونشر أخبار تتعلق بالخدمات التي يقدمها وأسعارها.

وبين هذا الكم الهائل من الأخبار التي صدق بعضها وكذب البعض الآخر، كان هناك إعلان بإحدى الصفحات على الـ"فيسبوك" عن فتح باب التوظيف بمول مصر الذي يعد الأكبر في مصر والشرق الأوسط لحملة المؤهلات المختلفة وفي تخصصات متنوعة.

فقد انتشر خبر مفاده أن إدارة "المول" تسعى لتشغيل نحو 365 شخص من خريجي كلية الآداب للعمل بجميع التخصصات، وغيرها من الوظائف التي تبدوا غريبة ولا تتناسب مع نشاط "المول" مثل العمل على تعيين 650 شخص للعمل بالتدريس داخل المول.

ولم يتوانى الكثير من الباحثين عن عمل في التقدم وملئ استمارات القبول، أملاً في نيل الوظيفة أيًا كانت ماهيتها، وفي ظل الهرولة نحو الوظيفة غفل البعض التأكد من صحة هذه الأنباء وإذا كان مصدرها بالفعل إدارة المول أم لا.

ولتبيان الحقيقة، تواصلنا مع أحد المسئولين بـ"مول مصر" والتابع لمؤسسة "ماجد الفطيم" الذي نفى هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأشار إلى أن الوسيلة الوحيدة للالتحاق بفريق عمل "المول" هو من خلال التقديم عبر الموقع الرسمي أدناه :

mall of egypt.com

شبكةعيونالإخبارية

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