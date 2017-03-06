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الحكومة || بدء تطبيق قرار إعفاء السكر الخام من الضرائب 15 مارس الجاري​

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الحكومة || بدء تطبيق قرار إعفاء السكر الخام من الضرائب 15 مارس الجاري​ الحكومة || بدء تطبيق قرار إعفاء السكر الخام من الضرائب 15 مارس الجاري​

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار إعفاء السكر الخام من الضرائب الجمركية يسري بدءً من ١٥ مارس الجاري حتى نهاية العام ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

وأوضح إسماعيل- في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين- أن الهدف من القرار المحافظة على سعر السكر، وتشجيع السكر الخام.

وأضاف رئيس مجلس الوزارء: "الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ ٣،٢ مليون طن، والعجز حوالي مليون طن مقارنة بحجم الاستهلاك المطلوب، وفي هذا الإطار اتخذنا عدة إجراءات تضمن استيراد السكر الخام وتشغيل المصانع وألا يكون هناك أعباء على المواطنين".

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