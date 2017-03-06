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أسعار العملات اليوم الإثنين 6-3-2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الإثنين 6-3-2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الإثنين 6-3-2017 في بنك مصر

سمر العشري

نلاحظ إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام مختلف العملات العربية والأجنبية ، حيث تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين   :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٣.١٥٤٦ ٥٣.٤٨٩٨ 03/06 1:00 ص
دينار بحريني ٤٣.١٢٧٧ ٤٣.٣٧٣٥ 03/06 12:50 ص
ريال عماني ٤٢.٢٣١٦ ٤٢.٤٧٢٣ 03/06 12:50 ص
ريال قطري ٤.٤٦٥٣ ٤.٤٩١ 03/06 12:50 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٤٢٧ ٤.٤٥٢٤ 03/06 12:50 ص
ريال سعودي ٤.٣٣٥٥ ٤.٣٦٠٣ 03/06 1:00 ص
دينار أردني ٢٢.٩١٧٥ ٢٣.٠٨٦ 03/06 1:00 ص
كرون دنماركي ٢.٢٩٧٤ ٢.٣٣٤٩ 03/06 1:00 ص
جنيه إسترليني ١٩.٨٦١٦ ٢٠.١١١١ 03/06 1:00 ص
يورو ١٧.٠٧٧٩ ١٧.٣٧٠٥ 03/06 1:00 ص
دولار أمريكي ١٦.٢٦ ١٦.٣٦ 03/06 1:00 ص
فرنك سويسري ١٦.٠٤٠٢ ١٦.٢٢٦٩ 03/06 1:00 ص
ين ياباني ١٤.١٧١٢ ١٤.٣٦٥١ 03/06 12:50 ص
دولار استرالي ١٢.٢٦٦٥ ١٢.٤٢٢٥ 03/06 12:50 ص
دولار كندي ١٢.١٠١٨ ١٢.٢٢٦٦ 03/06 12:50 ص
كرون نرويجي ١.٩١٦١ ١.٩٤١٣ 03/06 12:50 ص
كرون سويدي ١.٧٨٩٢ ١.٨٢٠٤ 03/06 12:50 ص

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