أسعار العملات اليوم الإثنين 6-3-2017 في بنك مصر

نلاحظ إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام مختلف العملات العربية والأجنبية ، حيث تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٣.١٥٤٦
|٥٣.٤٨٩٨
|03/06 1:00 ص
|دينار بحريني
|٤٣.١٢٧٧
|٤٣.٣٧٣٥
|03/06 12:50 ص
|ريال عماني
|٤٢.٢٣١٦
|٤٢.٤٧٢٣
|03/06 12:50 ص
|ريال قطري
|٤.٤٦٥٣
|٤.٤٩١
|03/06 12:50 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٤٢٧
|٤.٤٥٢٤
|03/06 12:50 ص
|ريال سعودي
|٤.٣٣٥٥
|٤.٣٦٠٣
|03/06 1:00 ص
|دينار أردني
|٢٢.٩١٧٥
|٢٣.٠٨٦
|03/06 1:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٢٩٧٤
|٢.٣٣٤٩
|03/06 1:00 ص
|جنيه إسترليني
|١٩.٨٦١٦
|٢٠.١١١١
|03/06 1:00 ص
|يورو
|١٧.٠٧٧٩
|١٧.٣٧٠٥
|03/06 1:00 ص
|دولار أمريكي
|١٦.٢٦
|١٦.٣٦
|03/06 1:00 ص
|فرنك سويسري
|١٦.٠٤٠٢
|١٦.٢٢٦٩
|03/06 1:00 ص
|ين ياباني
|١٤.١٧١٢
|١٤.٣٦٥١
|03/06 12:50 ص
|دولار استرالي
|١٢.٢٦٦٥
|١٢.٤٢٢٥
|03/06 12:50 ص
|دولار كندي
|١٢.١٠١٨
|١٢.٢٢٦٦
|03/06 12:50 ص
|كرون نرويجي
|١.٩١٦١
|١.٩٤١٣
|03/06 12:50 ص
|كرون سويدي
|١.٧٨٩٢
|١.٨٢٠٤
|03/06 12:50 ص