سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6-3-2017 بالبنوك والسوق الموازي

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.38 جنيه مصري في بنك HSBC، وفي حالة البيع 4.35 جنيه مصري في البنك الأهلي اليوناني ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الإثنين في البنوك :

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.55 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.65 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads