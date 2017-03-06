ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم الإثنين 6-3-2017

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 610 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 523 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 407 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 697 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.880 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الإثنين :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|697
|عيار 22
|639
|عيار 21
|610
|عيار 18
|523
|عيار 14
|407
|عيار 12
|349
|الاونصة
|21,681
|الجنيه الذهب
|4,880
|الكيلو
|697,143