ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم الإثنين 6-3-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 610 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 523 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 407 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 697 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.880 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الإثنين :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر عيار 24 697 عيار 22 639 عيار 21 610 عيار 18 523 عيار 14 407 عيار 12 349 الاونصة 21,681 الجنيه الذهب 4,880 الكيلو 697,143

شبكةعيونالإخبارية

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