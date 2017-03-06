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ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم الإثنين 6-3-2017

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ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم الإثنين 6-3-2017 ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم الإثنين 6-3-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 610 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 523 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 407 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 697 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.880 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الإثنين  :

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر  
عيار 24 697
عيار 22 639
عيار 21 610
عيار 18 523
عيار 14 407
عيار 12 349
الاونصة 21,681
الجنيه الذهب 4,880
الكيلو 697,143

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