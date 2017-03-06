سعر الدولار اليوم الإثنين 6 مارس 2017 في البنوك و السوق السوداء

ننقل لكم سعر الدولار اليوم الإثنين أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية فى البنوك والسوق السوداء، كانت أسعار الدولار قد بدأت الإرتفاع فى بداية الأسبوع المالى فى غالبية البنوك وجاء مصرف أبوظبى الإسلامي كأعلى سعر لشراء الدولار بسعر 16،45 وتحرك سعر الدولار كذلك فى البنوك الحكومية أمثال بنك مصر والأهلى المصرى ممايعزز توقعات بمزيد من الإرتفاع اليوم.

سعر الدولار اليوم الإثنين فى السوق السوداء والبنوك

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين فى السوق السوداء بين 17،40 و 17،50 للشراء، وكان سعر الدولار فى السوق الموازية قد بدأ فى الإرتفاعات خاصة بعد إرتفاع سعر الدولار فى البنوك بشكل تدريجي، وكان الدولار الأمريكى قد عاش فترة إستقرار أمام الجنيه.

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آخر تحديث منذ 1 دقيقة (08:59 ص) أفضل بنك تبيع له الآن هو مصرف أبو ظبي الإسلامي، يشتري منك الدولار بسعر 16.45 جنيه أفضل بنك تشتري منه الآن هو بنك فيصل الإسلامي المصري، يبيع لك الدولار بسعر 16.35 جنيه سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.45 16.55 منذ 20 ساعة إتش إس بي سي مصر 16.41 16.60 منذ 4 أيام كريدي أجريكول مصر 16.40 16.50 منذ 19 ساعة بنك البركة مصر 16.36 16.46 منذ 19 ساعة البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 16.35 16.45 منذ 20 ساعة البنك التجاري الدولي 16.35 16.45 منذ 22 ساعة المصرف المتحد 16.35 16.45 منذ 21 ساعة بنك التعمير والإسكان 16.35 16.45 منذ 22 ساعة بنك مصر إيران للتنمية 16.35 16.45 منذ 1 يوم البنك المصري الخليجي 16.35 16.45 منذ 22 ساعة البنك المصري لتنمية الصادرات 16.35 16.45 منذ 22 ساعة البنك المركزي المصري 16.33 16.44 منذ 17 ساعة بنك الإسكندرية 16.30 16.40 منذ 21 ساعة بنك قناة السويس 16.30 16.40 منذ 22 ساعة بنك بلوم مصر 16.30 16.40 منذ 21 ساعة البنك اﻷهلي اليوناني 16.30 16.40 منذ 23 ساعة البنك العربي مصر. 16.30 16.40 منذ 4 أيام البنك العربي اﻷفريقي الدولي 16.28 16.38 منذ 21 ساعة بنك القاهرة 16.26 16.36 منذ 22 ساعة البنك اﻷهلي المصري 16.26 16.36 منذ 22 ساعة بنك مصر 16.26 16.36 منذ 22 ساعة بنك فيصل الإسلامي المصري 16.25 16.35 منذ 22 ساعة

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية

من خلال تطبيق “بكام فى البنك” ننقل لكم سعر الدولار بشكل متجدد فى كل البنوك وفى متابعة ساعة بساعة لمتابعة أي تغيرات تطرأ على سعر الدولار بتلك البنوك والتى تتغير بين الوقت والأخر خاصة بعد تعويم الجنيه المصرى وتحرير سعر الصرف، محدث بشكل لحظي لكل البنوك.

كانت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب قد طالبت بخفض أسعار الأدوية تماشيا مع التراجع فى سعر الدولار، خاصة بعدما شكل وزير الصحة لجنة من أجل مراجعة أسعار الأدوية والتى إرتفعت بشدة عقب قرار تحرير سعر الصرف وهو مايحمل المرضى الكثير من الأعباء.

سعر الدولار اليوم

جاء إرتفاع سعر الدولار فى أول أيام الأسبوع المصرفى ليواصل الدولار سيناريو الصعود التدريجي فى محاولة من البنوك لتقليل الفجوة بينها وبين السوق السوداء من أجل الوفاء بمتطلبات العملاء لديها بنسبة كبيرة.

تحديث اليوم الإثنين فى بداية التعاملات:

تسير توقعات اليوم الإثنين نحو مزيدا من الإرتفاعات فى أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى وسط محاولات من جانب البنوك لزيادة الحصيلة الدولارية بشكل كبير من أجل إتاحة الفرصة أمام حائزي الدولار لتغيير الدولار بأسعار مناسبة بعد تحرير سعر الصرف، وسط رغبة من جانب البنوك لتقليل الفجوة مع السوق السوداء.

تحديث الساعة 12 صباحا:

تبدأ البنوك العمل فى التاسعة صباحا وسط توقعات بتحركات جديدة فى أسعار البيع والشراء للدولار.

تحديث الساعة 7:30 صباحا:

تسود موجة من التوقعات حول إرتفاع سعر الدولار اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى، خاصة بعد إرتفاعات الأحد.

نتابع اليوم الإثنين كل تطورات أسعار الدولار فى البنوك والسوق السوداء بشكل متجدد.

شبكةعيونالإخبارية

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