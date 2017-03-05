حظك اليوم برج الدلو الإثنين 6/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تركّز كل اهتماماتك على الاستثمارات والأموال والماديات وتواكب الظروف المتعلّقة بهذا المجال



عاطفياً: ينتابك شعور جميل اليوم تجاه الحبيب وتواجهه بما يزعجك، فيساعدك في إيجاد الحلول



صحياً: برهن للمقرّبين منك أن هادئ الأعصاب ولا شيء سيجعلك تنفعل بعد اليوم

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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