حظك اليوم برج الحوت الإثنين 6/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تبدو معظم الأحيان غير واثق بنفسك، وهذا الأمر يسبب انسحاب الدعم الخارجي عنك. لا تتصرف بعشوائية أو تكبّر بل كن متواضعاً



عاطفياً: لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة. هو يشعر ما تقوم به وما تبذله من جهد في سبيل إرضائه



صحياً: استغل كل دقيقة من أوقات فراغك وعطلك للقيام بمشاريع ترفيهية تدخل البهجة إلى النفوس

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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