حظك اليوم برج الأسد الإثنين 6/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: تشعر بالغضب أحيانًا وربما بالحسد، تقارن كفاياتك بكفايات الآخرين، ما يثير المزيد من انفعالاتك، فتتخبّط غيظًا



عاطفياً: خذ قسطاً من الراحة، وخصوصاً إذا كنت تنوي اتخاذ قرار نهائي بشأن علاقتك بالشريك



صحياً: بغية الحصول على جسم رشيق ومشيق يكمن الحل في الحمية والرياضة

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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