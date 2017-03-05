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حظك اليوم برج الثور الإثنين 6/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الإثنين 6/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الإثنين 6/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: إذا عاكستك الأمور في بعض المهام، فعليك مراجعة أصحاب الاختصاص لإيجاد الحلول المناسبة فيرتاح بالك

عاطفياً: تعيش يوماً عاطفياً مميزاً، هل طرحت على نفسك السؤال عن السبب؟ حاول ذلك تعرف الجواب

صحياً: كن منتبهاً لصحتك كما تنتبه لعملك، فكلاهما مفيد لك ويريحك

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

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رئيس قسم الأخبار

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