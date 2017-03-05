حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 6 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: لك حقوق لكن عليك واجبات، وهذا يوفّر لك مزيداً من الاستقرار المستقبلي



عاطفياً: يوم عاطفي مميز قد يحمل إليك التغييرات والحسم إيجاباً بحسب مبتغاك



صحياً: حاول قدر المستطاع التخفيف من وطأة العمل والاهتمام بالوضع الصحي باستمرار



برج الثور

مهنياً: إذا عاكستك الأمور في بعض المهام، فعليك مراجعة أصحاب الاختصاص لإيجاد الحلول المناسبة فيرتاح بالك



عاطفياً: تعيش يوماً عاطفياً مميزاً، هل طرحت على نفسك السؤال عن السبب؟ حاول ذلك تعرف الجواب



صحياً: كن منتبهاً لصحتك كما تنتبه لعملك، فكلاهما مفيد لك ويريحك



مهنياً: راهِن على الأسبوع الأول من الشهر كي تنجز أعمالك، فالأمور تسير بشكل جيد، وتتخذ خياراً جديداً



عاطفياً: راجع بعض المشاكل وأمعن النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب



صحياً: احذر اضطرابات الورك والساقين، بالإضافة إلى الحمّى

مهنياً: تكون مضطراً إلى خوض مواجهة قوية للدفاع عن مكتسباتك، وهذا لن يكون سهلاً، لكن النصر سيكون إلى جانبك



عاطفياً: تتحمل اليوم مسؤولية كبيرة وتتخذ قرارات حاسمة بشأن العلاقة بالشريك



صحياً: لا تكثر من أنواع الأطعمة الدسمة مساء، حاول تناول وجبة خفيفة



برج الأسد

مهنياً: تشعر بالغضب أحيانًا وربما بالحسد، تقارن كفاياتك بكفايات الآخرين، ما يثير المزيد من انفعالاتك، فتتخبّط غيظًا



عاطفياً: خذ قسطاً من الراحة، وخصوصاً إذا كنت تنوي اتخاذ قرار نهائي بشأن علاقتك بالشريك



صحياً: بغية الحصول على جسم رشيق ومشيق يكمن الحل في الحمية والرياضة

مهنياً: اذا كنت تناقش عقودًا واتفاقات فلن تعرف التعثّر وتقنع الآخرين بوجهة نظرك بنجاج



عاطفياً: تعامل الشريك كما يجب، ما ينعكس إيجاباً على العلاقة، وتسير الأمور كما تشتهيان



صحياً: نصيحت لك أن تبتعد قدر الإمكان عن تناول الحلويات الغنية بالسمن.



برج الميزان

مهنياً: تحوّل المشكلات الخطرة إلى إبداع ونجاح، وتستعيد بسمتك وحسّك الفكاهي وقدرتك المذهلة على المفاوضات الناجحة.



عاطفياً: لا تكن متردداً قم بما عليك تجاه الشريك عاطفياً واجتماعياً، ولن تكون إلا مرتاحاً معه



صحياً: استشر أخصائي التغذية ليزودك الإرشادات السليمة الخاصة بالحمية أو أنواع الطعام التي عليك تناولها



مهنياً: تبدأ بتجسيد أعمالك ويكون التعاون مع الزملاء حتمياً لا بل ضرورياً ويجعلك متألقاً في حضورك وحديثك وطريقة إقناعك

عاطفياً: علاقة جديدة في الأفق، حاول أن تدرس الأمور بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة



صحياً: أنصحك بالتروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك

برج القوس

مهنياً: تشعر بالاطمئنان والراحة، وتتلقى رسائل تهنئة او محبة وتعاضداً وتأييداً. قد تسافر او تقوم برحلة او بزيارة وتشعر بالارتياح



عاطفياً: تبدو أكثر إيجابية في حياتك العاطفية، ما يولد ارتياحاً لدى الشريك والقضاء معه أجمل الأوقات



صحياً: تعيش في محيط يولي الاهتمام بالصحة عناية كبيرة، فلا يمكنك أن تكون بعيداً عن هذا الجو

برج الجدي

مهنياً: تلتبس عليك الأمور وتبذل جهوداً كبرى بغية تسوية بعض الاوضاع اوفهم امزجة المحيطين بك، وتنجح في ذلك



عاطفياً: تتعرض لبعض المضايقات من الأهل بسبب علاقتك مع الحبيب، تحاور معه بموضوعيه فقد تصل معه إلى حل مناسب



صحياً: القيام برحلة ترفيهية خارج البلاد ضرورية إذا كانت خارجاً من أزمة مهنية



مهنياً: تركّز كل اهتماماتك على الاستثمارات والأموال والماديات وتواكب الظروف المتعلّقة بهذا المجال



عاطفياً: ينتابك شعور جميل اليوم تجاه الحبيب وتواجهه بما يزعجك، فيساعدك في إيجاد الحلول



صحياً: برهن للمقرّبين منك أن هادئ الأعصاب ولا شيء سيجعلك تنفعل بعد اليوم



مهنياً: تبدو معظم الأحيان غير واثق بنفسك، وهذا الأمر يسبب انسحاب الدعم الخارجي عنك. لا تتصرف بعشوائية أو تكبّر بل كن متواضعاً



عاطفياً: لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة. هو يشعر ما تقوم به وما تبذله من جهد في سبيل إرضائه



صحياً: استغل كل دقيقة من أوقات فراغك وعطلك للقيام بمشاريع ترفيهية تدخل البهجة إلى النفوس