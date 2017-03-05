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غداً النظر في دعوى خُلع دنجوان السينما المصرية الفنان حسين فهمي

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غداً النظر في دعوى خُلع دنجوان السينما المصرية الفنان حسين فهمي غداً النظر في دعوى خُلع دنجوان السينما المصرية الفنان حسين فهمي

لم يهداً حسين فهمى بحثاً عن عشق  النساء حتى أرتبط بسيدة الأعمال "رنا القصيبي" فى مطلع العام الماضي في حفل عائلي بسيط جميع أقارب وأحباب العروسين.

حيث بدأت الخلافات بين الفنان حسين فهمى وسيدة الأعمال السعودية "رنا القصيبي" حتى وصلت إلى الرغبة في الانفصال من قبل السيدة السعودية حتى أقامت دعوى خلع ضد الفنان الكبير حسين فهمي حددت لنظرها جلسة  غدًا الإثنين أمام محكمة أسرة أكتوبر، حيث تنظر المحكمة في دعوى الخلع المقامة من سيدة الأعمال السعودية "رنا القصيبي" ضد الفنان حسين فهمي.
 
وكانت زوجة الفنان حسين فهمي، مثلت أمام المحكمة، وأقرت بتنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية مقابل تطليقها من الفنان طلقة بائنة للخلع.
 
وقالت : "انها تبغض الحياة مع الفنان، ولا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله" ، رافضة كافة محاولات الصلح التي عرضتها عليها المحكمة، فيما تغيب الفنان عن الحضور، ومثل المحامي يسري سامي السيد كوكيل عنه.
 
 لتقف العلاقات عند هذا الحد المسدود الانفصال التام بين الزوجين بحكم قضائي وهو مالا يرضى عنه الفنان الكبير فهل تحكم المحكمة لسيدة الأعمال "رنا" ويصبح حسين فهمي حديث الساحة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي أم أن المحكمة سترفض الدعوى وطلبات سيدة الأعمال كل هذا أمام المحكمة هي الفيصل الوحيد للوصول لحل النزاع القائم .

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