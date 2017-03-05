بالصور || ثلاث قرى ببني سويف تتحدى الواقع ويتفقوا على قائمة موحدة لجهاز العروسة .. والمبادرة تُشعل التواصل الاجتماعي

سمر العشري

في ظل موجة غلاء الأسعار الغير مسبوقة التي تضرب البلاد، والتي تأثر بها المواطنون بشكل مباشر، وكان التأثير الأكبر على تجهيزات العروسين، والتي تضاعفت أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي دفع الكثير من الأسر بل تطو الأمر إلى مناطق بأكملها، من اطلاق المبادرات لترشيد النفقات من الجانبين، والاكتفاء بالمتطلبات الأساسية للمنزل.

هذا وقد اتفقت ثلاث قرى بمركز الوسطى شمال بنى سويف على تحرير قائمة موحدة لجهاز العروسة، تيسيراً على الشباب ومحاربة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، حيث اتفق الأهالي بقرى هرم ميدوم وأبو النور وصفط الشرقية على قائمة موحدة لجهاز العروسة، وذلك بعد مبادرات مماثلة لإلغاء شراء الشبكة في الزواج بأماكن أخرى، وإلغاء النيش.

القائمة المقترحة للجهاز الجديد :

شراء 50 جرام ذهب.

سرير ودولاب وتسريحة.

شراء 3 كنبات بلدي.

و25 كيلو المونيوم.

ما يتيسر لأهل العروسين من الأجهزة الكهربائية صغيرة الحجم.

هذا وقد تم عقد مؤتمر حاشد بعزبة أبو النور التابعة لمركز الواسطى ضم كبار عائلات وعمد ومشايخ القرى الثلاث، بحضور رسمي ونواب بالبرلمان، وقيادات المحليات، وذلك بغرض تيسير الزواج بعمل قائمة منقولات للعروسة موحدة، وشروط زواج ميسرة، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتيسيرا على الشباب، للقضاء على ظاهرة العنوسة وتأخر الزواج.

شبكةعيونالإخبارية

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