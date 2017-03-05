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مصدر بوزارة التموين || يكشف حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز وزيادة الفرد الـ25 جنيه

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مصدر بوزارة التموين || يكشف حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز وزيادة الفرد الـ25 جنيه مصدر بوزارة التموين || يكشف حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز وزيادة الفرد الـ25 جنيه

ترددت في الفترة الأخيرة خاصة مع تولي وزير الجديد العديد من الأخبار حول قرارت من وزارة التموين بإلغاء فرق نقاط الخبز الذي أصبح يهم الكثير من المواطنين وأيضا قرر بزيادة فيمة الدعم للفرد الى 25 جنيه بدلا من 21 جنيه ورد على هذة الإشاعات صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين أن جميع هذة الأخبار عارية تماما من الصحة ولن يتم إلغاء سلع فارق نقاط الخبز مؤكدا أنه حق مكتسب للمواطنين ولن تقوم الوزارة بأي قرار يخفض من حق المواطن بل بالعكس أي قرار سيكون للزيادة وليس للنقص.

فقد أوضح المصدر أن وزير التموين يدرس حاليا تحديث وتطوير آليات التوزيع بدون المساس بحق المواطن من أجل ضمان حصوله على حقه مشيرا أن وزير التموين والتجارة الداخلية "علي المصيلحي" لم يقرر زيادة فيمة الدعم المقدم لفرد ولا إلغاء نقاط الخبز .

كما أضاف أن وزارة التموين كانت أصدرت بيان للموزعين بكتابة السعر على السلع والعبوات كما شمل البيان قرار ببيع طن السكر الى الموزعين "التجار" بسعر 9250 جنيه على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيه عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار لدعم إستيراد باقي الإحتياجات من الخارج وسد الفجوة.

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رئيس قسم الأخبار

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