بالصور || اختفاء مخرج شهير في ظروف غامضة ووفاة خالته حزناً عليه .. وصديقه يكشف سر إختفائه

سمر العشري

كشف المخرج حسني صالح من خلال مداخله على إحدى البرامج التلفزيونية، عن تفاصيل إختفاء مساعده المخرج "شادي أبو شادي"، وأشار المخرج حسني صالح إلى تعرض "شادي" إلى السطو المسلح قبل إختفائه على الطريق الدائري وتعرض إلى سرقة اللاب توب الخاص به والتلاعب في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أكد المخرج "حسني صالح" أثناء مداخله له عبر برنامج "90 دقيقة" الذي يتم إذاعته على قناة "المحور" مساء الأربعاء، قائلا :

" أن شادي تعرض لسطو مسلح منذ أسبوعين على الطريق الدائري من ناحية المقطم وتم سرقة كل ما بحوزته من اللاب توب الخاص به وتم تحرير محضر بالحادث في قسم شرطة التجمع "