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تسجيل صوتى || لمبارك بعد البراءاة وتعليقه علي قتل المتظاهرين وتصريحات هامة

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تسجيل صوتى || لمبارك بعد البراءاة وتعليقه علي قتل المتظاهرين وتصريحات هامة تسجيل صوتى || لمبارك بعد البراءاة وتعليقه علي قتل المتظاهرين وتصريحات هامة

بعد حصول الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على البراءة فى قضيه قتل المتظاهرين تهافتت وسائل الاعلام المرئى والمسموع والإلكترونى عليه لإجراء حوار معه ، ولم ينجح أحد فى ذلك عدا الصحفيه "دينا الحسيني" التى حصلت منه على بعض التصريحات الهامه، وعن بعض تلك التصريحات أكد انه سيقيم فى بيته و أنه لا يُتابع الاعلام المصرى و يُتابع الأجنبى .

وأما عن قضيه قتل المتظاهرين قال الرئيس الأسبق مبارك أنه لا يعلم الجانى وعليها ان تسأل هيئه المحكمة عنه ، ثم قام بإلقاء مزحة معها و قال لها "يبقى انتى اللى قتلتى المتظاهرين" و طلب منها عدم الاستمرار فى الحديث ، كما أنه داعبها فى بدايه الحوار منكرا انه الرئيس الاسبق حسنى مبارك قائلا : "مش انا الرئيس .. انتى فاطرة فول ؟ " .

و عند سؤاله عن شعوره بعد تغيير محطة مترو مبارك الى الشهداء قال "متفرقش" معبرا عن عدم اهتمامه بها ، وانتقلت الزميلة "دينا الحسينى" الى ملف آخر وهو أن الوزراء الحاليين هم من وزراء حكومته السابقين مثل وزير فبارد بالرد متهكما "هو فيه تموين ؟!" ثم انكر معرفته بالوزير السابق .

و حاولت الصحفيه الحديث الى السيد حمال مبارك نجل الرئيس الاسبق ولكنه رفض ثم شكرته و انهت الحوار معه على ان تستكمله فى وقت آخر

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رئيس قسم الأخبار

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