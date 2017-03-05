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صندوق النقد الدولي || يشترط شرط خطير على الحكومة المصرية .. وخبير استراتيجي "سوف يضر الحكومة وينقل السيطرة المالية من يدها للمستثمرين"

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صندوق النقد الدولي || يشترط شرط خطير على الحكومة المصرية .. وخبير استراتيجي "سوف يضر الحكومة وينقل السيطرة المالية من يدها للمستثمرين" صندوق النقد الدولي || يشترط شرط خطير على الحكومة المصرية .. وخبير استراتيجي "سوف يضر الحكومة وينقل السيطرة المالية من يدها للمستثمرين"

طرح الخبير الاستراتيجي والاقتصادي مدحت نافع في تصريحات له لموقع "ساسة بوست" ، أضرار الشرط الخطير الذي فرضه صندوق النقد الدولي على كلا من وتونس، وذلك في سبيل إجراء الاصلاحات الاقتصادية التي فرضها على الدولتين من أجل الحصول على القرض، وهذا الشرط هو بيع البنوك الحكومية، وبالفعل بدأت الحكومتين في تنفيذه وهو ما ظهر جلياً في مصر في بدء إجراءات بيع بنك القاهرة وتصريحات طارق عامر ببيع حصة في البنك العربي الأفريقي، وكذلك تصريحات وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي بنية حكومتها بيع البنوك الثلاثة التابعة لها في تونس.

وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع أن الأضرار الناجمة عن ذلك سوف تكون خطيرة على الحكومة المصرية، حيث أنها سوف تفقد السيطرة على سوق الصرف في مصر، أما بالنسبة للمستثمر فسوف يكون الأمر جيد لأن السعر المعلن سوف يكون هو السعر الحقيقي والموجود فعلياً دون ضغوط على البنوك الحكومية للتحكم في الأسعار.

كما أشار نافع إلى أن الحكومة المصرية تقوم في كثير من الأحيان بالاقتراض من البنوك الحكومية، وذلك في محاولة لسد احتياجاتها، وأنه في حالة بيع تلك البنوك فلن تستطيع فعل ذلك، مما قد يسبب لها أزمة مالية كبيرة، وأكد نافع أنه في المجمل فإن بيع تلك البنوك سوف ينقل السيطرة المالية في مصر من أيدي الحكومة إلى المستثمرين على حد قوله.

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رئيس قسم الأخبار

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