أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم الأحد 5 مارس 2017 وعودة للارتفاع من جديد بالأسواق المصرية

سمر العشري

شهدت سوق الدواجن فى مصر إقبال شديد بعد الارتفاع الكبير للحوم البلدى والذى وصل السعر الى 130 جنيه مصرى للكيلو لدى المحلات، مما جعل فئات كثيرة تتجه الى الدواجن وزيادة الطلب عليها والذي ارتفعت بسبب زيادة أسعار الذرة وقلة إعادة تسمين صغار التجار، حيث عادت أسعار الدواجن بالزيادة خلال التعاملات الصباحية بقيمة جنيهين فى الكيلو من المزارع ليصل الكيلو الى ستة وعشرين جنيه كما ارتفع سعر الكتاكيت عمر يوم بنفس القيمة ليصل الى ثمانية جنيهات ونصف الجنيه .

أسعار اللحوم اليوم الأحد :

المادة / كيلو السعر/ جنيه مصري اللحم البتلو 110– 160 اللحم الجاموس 110- 135 اللحم الجمل 70 – 95 لحم الكندوز 120-95 لحم البوفتيك 130-120 اللحم البرازيلي 50 – 80 اللحم السوداني 75 اللحم الضأن البلدي 95 – 140 اللحم الضأن المستورد 55- 80 السجق 60– 80 الكبدة البلدي 100– 110 الكبدة المستوردة 30 – 70

أسعار الدواجن اليوم الأحد :

المادة / كيلو السعر / جنيه مصري الفراخ البيضاء 28– 30 الدواجن البيضاء المبردة 28 – 35 الفراخ البلدي 31 – 45 الارانب 45 – 50 البط 30 – 45 الرومي 30 – 48 السمان 23 – 30 الحمام 45 – 55 كبدة الدجاج 35

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد :

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 25جنيهًا 25.50 جنيهًا كتكوت أبيض فرخ 5.50جنيهًا 6جنيه لحم ساسو كيلو 33 جنيهًا 33.50جنيهًا كتكوت ساسو فرخ 3.75جنيهًا 4جنيهًا لحم بلدي كيلو 25جنيهًا 25.50 جنيهًا كتكوت بلدي فرخ 2.5جنيهًا 2.75جنيهًا بط مسكوفي كيلو 17 جنيهًا 17.50جنيهًا بط مولارد كيلو 17.50جنيهًا 18 جنيهًا بيض أحمر كرتونة 31.50 جنيهًا 32جنيهًا بيض أبيض كرتونة 30.25جنيهًا 30.50 جنيهًا بيض بلدي كرتونة 40جنيهًا 40.50 جنيهًا

أسعار الأسماك اليوم الأحد :

النوع بالكيلو أقل سعر أعلي سعر السمك البلطي 18 2 السمك البوري 35 55 السمك الماكريل 21 30 الجمبري 155 175 الكابوريا 100 110

شبكةعيونالإخبارية

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