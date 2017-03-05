أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم الأحد 5 مارس 2017 وعودة للارتفاع من جديد بالأسواق المصرية

شهدت سوق الدواجن فى مصر إقبال شديد بعد الارتفاع الكبير للحوم البلدى والذى وصل السعر الى 130 جنيه مصرى للكيلو لدى المحلات، مما جعل فئات كثيرة تتجه الى الدواجن وزيادة الطلب عليها والذي ارتفعت بسبب زيادة أسعار الذرة وقلة إعادة تسمين صغار التجار، حيث عادت أسعار الدواجن بالزيادة خلال التعاملات الصباحية بقيمة جنيهين فى الكيلو من المزارع ليصل الكيلو الى ستة وعشرين جنيه كما ارتفع سعر الكتاكيت عمر يوم بنفس القيمة ليصل الى ثمانية جنيهات ونصف الجنيه .
أسعار اللحوم اليوم الأحد :
|المادة / كيلو
|السعر/ جنيه مصري
|اللحم البتلو
|110– 160
|اللحم الجاموس
|110- 135
|اللحم الجمل
|70 – 95
|لحم الكندوز
|120-95
|لحم البوفتيك
|130-120
|اللحم البرازيلي
|50 – 80
|اللحم السوداني
|75
|اللحم الضأن البلدي
|95 – 140
|اللحم الضأن المستورد
|55- 80
|السجق
|60– 80
|الكبدة البلدي
|100– 110
|الكبدة المستوردة
|30 – 70
أسعار الدواجن اليوم الأحد :
|المادة / كيلو
|السعر / جنيه مصري
|الفراخ البيضاء
|28– 30
|الدواجن البيضاء المبردة
|28 – 35
|الفراخ البلدي
|31 – 45
|الارانب
|45 – 50
|البط
|30 – 45
|الرومي
|30 – 48
|السمان
|23 – 30
|الحمام
|45 – 55
|كبدة الدجاج
|35
أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد :
|النوع
|الفئة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|لحم أبيض
|كيلو
|25جنيهًا
|25.50 جنيهًا
|كتكوت أبيض
|فرخ
|5.50جنيهًا
|6جنيه
|لحم ساسو
|كيلو
|33 جنيهًا
|33.50جنيهًا
|كتكوت ساسو
|فرخ
|3.75جنيهًا
|4جنيهًا
|لحم بلدي
|كيلو
|25جنيهًا
|25.50 جنيهًا
|كتكوت بلدي
|فرخ
|2.5جنيهًا
|2.75جنيهًا
|بط مسكوفي
|كيلو
|17 جنيهًا
|17.50جنيهًا
|بط مولارد
|كيلو
|17.50جنيهًا
|18 جنيهًا
|بيض أحمر
|كرتونة
|31.50 جنيهًا
|32جنيهًا
|بيض أبيض
|كرتونة
|30.25جنيهًا
|30.50 جنيهًا
|بيض بلدي
|كرتونة
|40جنيهًا
|40.50 جنيهًا
أسعار الأسماك اليوم الأحد :
|النوع بالكيلو
|أقل سعر
|أعلي سعر
|السمك البلطي
|18
|2
|السمك البوري
|35
|55
|السمك الماكريل
|21
|30
|الجمبري
|155
|175
|الكابوريا
|100
|110