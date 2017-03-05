سعر الذهب اليوم فى السوق ومحلات الصاغة ويواصل الارتفاع مع سعر الدولار وتحقيق رقم جديد

شهد سعر الذهب اليوم حالة من الارتباك مع ارتباطه بسعر الدولار فى السوق وشركات الصرافة حيث شهد الدولار حالة من الارتفاع الكبير وفقا لزيادة الطلب عليه وانخفاض المعروض، كما شهد سعر الذهب ارتفع معه ومع زيادة سعر الاوقية بالبوصة العالمية لسوق الذهب، ويعتمد الاقتصاد المصرى بشكل كبير على سوق المال والمعادن النفيسة .
سعر الذهب اليوم الأحد :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|691
|عيار 22
|634
|عيار 21
|605
|عيار 18
|519
|عيار 14
|403
|عيار 12
|346
|الاونصة
|21,503
|الجنيه الذهب
|4,840
|الكيلو
|691,429