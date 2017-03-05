سعر الذهب اليوم فى السوق ومحلات الصاغة ويواصل الارتفاع مع سعر الدولار وتحقيق رقم جديد

سمر العشري

شهد سعر الذهب اليوم حالة من الارتباك مع ارتباطه بسعر الدولار فى السوق وشركات الصرافة حيث شهد الدولار حالة من الارتفاع الكبير وفقا لزيادة الطلب عليه وانخفاض المعروض، كما شهد سعر الذهب ارتفع معه ومع زيادة سعر الاوقية بالبوصة العالمية لسوق الذهب، ويعتمد الاقتصاد المصرى بشكل كبير على سوق المال والمعادن النفيسة .

سعر الذهب اليوم الأحد :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 691 عيار 22 634 عيار 21 605 عيار 18 519 عيار 14 403 عيار 12 346 الاونصة 21,503 الجنيه الذهب 4,840 الكيلو 691,429

شبكةعيونالإخبارية

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