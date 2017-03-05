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سعر الذهب اليوم فى السوق ومحلات الصاغة ويواصل الارتفاع مع سعر الدولار وتحقيق رقم جديد

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سعر الذهب اليوم فى السوق ومحلات الصاغة ويواصل الارتفاع مع سعر الدولار وتحقيق رقم جديد سعر الذهب اليوم فى السوق ومحلات الصاغة ويواصل الارتفاع مع سعر الدولار وتحقيق رقم جديد

شهد اليوم حالة من الارتباك مع ارتباطه بسعر الدولار فى السوق وشركات الصرافة حيث  شهد الدولار حالة من الارتفاع الكبير وفقا لزيادة الطلب عليه وانخفاض المعروض، كما شهد سعر الذهب ارتفع معه ومع زيادة سعر الاوقية بالبوصة العالمية لسوق الذهب، ويعتمد الاقتصاد المصرى بشكل كبير على سوق المال والمعادن النفيسة .

سعر الذهب اليوم الأحد :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 691
عيار 22 634
عيار 21 605
عيار 18 519
عيار 14 403
عيار 12 346
الاونصة 21,503
الجنيه الذهب 4,840
الكيلو 691,429

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