إرتفاع جديد في سعر الدولار بالبنوك الآن واقترابه من كسر رقم جديد .. وإرتفاع كبير بالسوق السوداء

ارتفاع سعر الدولار اليوم في البنوك أدى إلى إرتفاع كبير في السوق السوداء والذي بدأت السوق السوداء تظهر من جديد وتتعامل مع والذي ارتفع إلى 18.30 جنيها للشراء ، 18.55 جنيها للبيع وقد ارتفع الدولار اليوم في أغلب البنوك المصرية إلي 16.36جنيها للشراء ، 16.46 جنيهاً للبيع .
أسعار الدولار بهذه البنوك هو الأعلى :
- مصرف أبو ظبي الإسلامي
- 16.45 جنيها للشراء
- 16.55 جنيهاً للبيع
- بنك HSBC
- 16.41 جنيها للشراء
- 16.60 جنيهاً للبيع
- بنك الإمارات دبي الوطني
- 16.40 جنيها للشراء
- 16.50 جنيهاً للبيع
- بنك المشرق
- 16.40 جنيها للشراء
- 16.50 جنيهاً للبيع
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