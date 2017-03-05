القوى العاملة || توفير 660 فرصة عمل والراتب يصل إلى 2500 جنيه حد اقصى

الجدير بالذكر ان ال660 فرصة عمل تتوافر في 3 شركات منهم الشركة الدولية للتنمية الادارية والبشرية وتتطلب 300 وظيفة لرواتب تبدأ من 1750 الى 2350 جنيه ،ويتوفر لديها صلاحية الانتقال من والى محل العمل ،وايضا تشمل الوظيفة تأمين طبي شامل ،وتامين اجتماعي على الحياة .

شروط العمل المطلوبة توافرها للمتقدمين في الشركة الدولية للتنمية الادارية والبشرية :

الحصول على مؤهل عالي لمدة 4 سنوات وما يضاهيه والانتهاء من الخدمة العسكرية ،وان لا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن عمر 30 سنه وان يتقن اللغة الانجليزية بمستوى جيد جدا.

الشروط الواجب توافرها للمتقدم لوظائف شركة راديوشاك :

توفر لديها 195فرصة عمل، ومنها مبيعات داخل الفروع وايضا لفروع الشركات التابعة لها ،وITT،ومطلوب فنيين متخصصين لتصليح اجهزة اللاب توب ،وماذر بورد ،ومندوبين للمخازن ،ومساعدين امناء مخازن ،وايضا عمال مخازن ،وعمال للبوفيه ،وسائقين ورخص مهنية ،وطيارين .

ويجب علي المتقدم صاحب أن يكون لديه مؤهل عالي ،او مؤهل متوسط ،ومؤهل فوق المتوسط ،ان يكون عمر المتقدمين عمر 28 عاما الى عمر 30 عام ،وتبدأ الرواتب من 700 جنيه اضافة الى حوافز ومرتب اضافي يصل الى 1800 جنيه .

شركة سوتير جروب وتوفر الوظائف الاتية :