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وزارة التموين || تفتح باب تسجيل المواليد من خلال موقعها الالكتروني ومكاتب التموين

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وزارة التموين || تفتح باب تسجيل المواليد من خلال موقعها الالكتروني ومكاتب التموين وزارة التموين || تفتح باب تسجيل المواليد من خلال موقعها الالكتروني ومكاتب التموين

قامت وزارة والتجارة الداخلية ،بتنفيذ قرارات جدية تخص بطاقة التموينية ودعم المواطن ،منذ عهد الوزير السابق محمد المصلحي والذي اقر بتنقية وفلترة البطاقة التموينية ووصول الدعم الى مستحقيه فقط ،وبالفعل تم حذف الكثير ممن كان اسمهم في بطاقة التموين ومنهم المسافرين لأكثر من 6 اشهر خارج البلاد ،وايضا المتوفين ،والمكررة اسمائهم.

ولكن اختلفت المنظومة شيئا فشيئا وبات الامر فوق مقدرة الوزارة ما بين ارتفاع للأسعار يضاهي الدعم ،وما بين من يستحقون الدعم من المواطنين البسطاء ،والذين كانوا هم العامل الاساسي الذي تسعى الدولة جاهدة لتوفير الدعم الحقيقي لهم ولكي يصل لهم بشكل جدي وسليم.

ولقد اقر وزير التموين والتجارة الداخلية الحالي دكتور علي مصلحي بضرورة الاستمرار في تنقية البطاقة واعطى فرصة اخيرة لكل المخالفين بأن يقوموا بتسليم بطاقاتهم للعمل على فلترتها من كل المخالفات السابق ذكرها ،دون ان يقع عليهم أي غرامات وفتح المهلة الى شهر ابريل القادم

وفي ظل هذه الاصلاحات قامت الوزارة بفتح باب اضافة المواليد الجدد من خلال التسجيل في مكاتب التموين التابعة للأسرة ،او من خلال رابط موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع دعم  ،ويتاح من خلاله تسجيل جميع البيانات الخاصة بإضافة المواليد الجدد باتباع الخطوات والبيانات المطلوبة ،وللوصول الى رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد .

رابط موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية :

http://subsidy.egypt.gov.eg/CardCitizens/Login

وتقوم بعض السنترال واماكن المتوافر لديها الاتصال بالإنترنت ،بتوفير الخدمة الحالية لإضافة المواليد ولكن تستطيع اضافة جميع بيناتك دون اللجوء الى تلك المراكز ،ومجانا،ويتم اضافة المواليد من عام 2009 الى عام 2013 .

 

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رئيس قسم الأخبار

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