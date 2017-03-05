بالفيديو || الداعي الإسلامي رمضان عبد المعز : "الزوجة ليست مطالبة بخدمة زوجها طبقا للشرع"

سمر العشري

قال الداعي الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز ، أن جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة، اتفقوا أن الزوجة ليست مطالبة بخدمة زوجها، في البيت طبقا للشرع، لافتا إلى أن الزوج علية تعيين خادمة لتنفيذ شئون البيت من المأكل والملبس، واكد الداعي أن الزوجة ليست مجبرة لخدمة زوجها، أنما الزوجة خلقت للفراش وللأنوثة .

وأضاف من خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" ، المذاع على قناة "دي أم سي" ، أن جمهور الفقهاء اتفقوا أن المرأة للفراش وللأنوثة، إلا في بعض حالات العسر التي تتطلب من الزوجة مشاركة زوجها في مساندة زوجها، وتعمل على خدمة زوجها وطلبات بيتها، كما أن الزوجة تأخذ حسنات على خدمة زوجها وبيتها.

كما أكد ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصي الزوج بمعاملة الزوجة بالحسنى وتحمل مسئوليتها من مأكل ومشرب وملبس، وعلى الزوج أن يوافر كل سبل الراحة لزوجته ويعاملها معاملة حسنة، وان يرعيها أن مرضت أو حدث مكروه لها.

شبكةعيونالإخبارية

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