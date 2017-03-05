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سقوط اللص الذي هدد الأمن العام بالإسكندرية "بسبب بوست على الفيسبوك"

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سقوط اللص الذي هدد الأمن العام بالإسكندرية "بسبب بوست على الفيسبوك" سقوط اللص الذي هدد الأمن العام بالإسكندرية "بسبب بوست على الفيسبوك"

في واقعه غريبة، بطلها مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث استطاع منشور على الفيسبوك يساعد في سقوط اللص الذي هدد الامن العام  وجاء من مدينته بمحافظة بورسعيد ليواصل جرائمه في محافظة الإسكندرية  حيث تم إلقاء القبض عليه بعد فشله في سرقة محل مجوهرات وقيامه بطعن الجواهرجي صاحب المحل في كتفه بمطواة كانت بحوزة المتهم.

وقد اشتهر لص الاسكندرية بسرقاته المتعددة والتي يعد أغلبها سرقات شقق وقد اتهم في أربعة قضايا لم تتمكن قوات الأمن من ضبطه وتنفيذ الأحكام الصادرة ضده ولكن الذي لم يكن في الحسبان أن ينجح الإنترنت والمواقع  الموجودة به في ما لم تنجح به الجهات الأمنية حيث قام أحد الأشخاص بالتقاط صورة على هاتفه المحمول بعد محاولة المتهم سرقة محل المجوهرات وقام بنشر الصورة على "الفيسبوك" .

كما ساعدت الصورة التي تم نشرها للمتهم علي "الفيسبوك" وتداولها بين رواد الموقع على تحديد ملامحه ومساعدة  الجهات الأمنية في القبض عليه واعتراف المتهم بجرائمه وبأنه يمارس هذه الأفعال منذ الصغر إلا أنه لم يتوقع سقوطه بهذه الطريقة في أيدي الشرطة، لينتهى حال اخطر لص بالإسكندرية على يد الفيس بوك.

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رئيس قسم الأخبار