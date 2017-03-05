بالفيديو || الممبار الصيني بعد انتشاره في الأسواق .. خطر يهدد حياة المصريين بالإصابة بالسرطان

سمر العشري

تناول الإعلامي الشهير "وائل الابراشي" عبر برنامجه "العاشرة مساءاً" والي يقدمه على فضائية "دريم" المصرية خبر انتشار "الممبار الصيني" داخل الأسواق المصرية المحلية ، حيث يتوافر الممبار الصيني داخل الأسواق بشكل كثيف للغاية وبأسعار غير تنافسية على الإطلاق، إلا ان خطر هذا النوع من الممبار يهدد حياة الملايين من المصريين.

وخلال التقرير الذي بثه الاعلامي "وائل الإبراشي" ، تبين ان هذا النوع من المببار مجهول المصدر، حيث قال بع التجار بانهم يقوموا باستيراده وشراءه من الصين دون ان يعرفوا مصدره بشكل كامل، وعلق البعض الأخر بأن هذا النوع من الممبار يتم حفظه وتنظيفه ببعض المواد الكيميائية الغير طبيعية الخطرة، التي من شانها ان تصيب الإنسان بالسرطان.

وقالت احد الموطنات في التقرير بأنها تعتقد ان هذا النوع من الممبار هو ممبار كلاب او حيوانات غير مصرح بذبحها او تداولها بشكل إنساني ن ويتم تنظيفها وتغليفها وتصديرها غلى داخل الأسواق المصرية المحلية، مبررة ذلك بأسعار هذا النوع من الممبار المنخفضة جدا والغير قابلة للمتافسة على الإطلاق مع كافة الأنواع الأخرى من الممبار المصري المحلي المتوفر داخل السوق.

وعلق الاعلامي الشهير وائل الابراشي على خبر انتشار هذا النوع من الممبار قائلا : "إنه لم يكن يتخيل في يوم من الأيام أن يوجد ممبار صيني في الأسواق ، مشيرًا إلى أنه فوجئنا بوجود فوانيس من الصين، لكن أن يصل الأمر إلى وجود ممبار صيني فهو شيء غير مسبوق" ، متابعًا : "مش مصدق، دي إهانة للمصريين، دا إحنا أستاذة الممبار، دا عنوان للفشل" .

ويمكنك التمييز بسهولة بين الممبار الطبيعي المحلي المصري، وبين الممبار الصيني المستورد ، بأنه شكل الممبار الصيني يكون شديد البياض للغاية ، وسعره رخيص جدا مقارنة بسعر الممبار المصري الأصلي .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads