بدء المرحلة الثانية من تنقية بطاقات التموين .. وقرار غير واضح المعالم

سمر العشري

صرح الدكتور "فرج عبد الفتاح" أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة أن المرحلة الثانية من تنقية بطاقات التموين واضحة المعالم فعلى سبيل المثال من يزيد دخله عن "2500 إلى 3500" لا يستحق الدعم وأن كل الشرائح يجب تطبيق القرار عليها بكل الشروط كضباط الجيش والشرطة والقضاء، بينما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان أن اللجنة المسؤولة عن اختيار البطاقات المستبعدة من استحقاق التموين لم يتم تحديدها حتى الآن ولم يصدر قرار بذلك.

بينما أكد الخبير الاقتصادي "رشاد عبده" أن البدء في المرحلة الثانية غير سليم واستنكره بشدة واتهم وزارة التموين بالعمل بلا خطط مسبقة وأن القرار غير واضح المعالم وأن هذه المرحلة لن تكون غير دقيقة لأنه لم توضع معايير واضحة لاستبعاد الأفراد منها بجانب أن الوزرة لم تعلن بيانات تفصيلية عن المرحلة الأولى فكيف ستبدأ في المرحلة الثانية.

شبكةعيونالإخبارية

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