بالصور || مهزلة في مول مصر بعد أيام قلية من افتتاحه .. ورواد مواقع التواصل يعلقون "يا خسارة فلوسك يا حاج فطيم"

سمر العشري

شهد المول إقبالا كبيرا منذ أن تم افتتاحه وسارع الجميع لمشادة المول الذي يضاهي اكبر مولات العالم حجما وإمكانيات وتكنولوجيا ، وتمتلك مجموعة "الفطيم" مول مصر وهي التي تقوم بإدارته، ويعتبر من اكبر أماكن التسوق في مصر.

ولكن للأسف الشديد سعادة المصريين لم تكتمل بفرحه ذلك المول، فما هي إلا ساعات قليلة وعمت الفوضى في المول وامتلئ بالقمامة الملقاة هنا وهناك، وللأسف اشتكي اغلب زوار المول من قلة العاملين بالنظافة في المول، واتساخ الحمامات، وعلق الكثير علي موقع التواصل “الفيس بوك” علي ذلك الإهمال، ووضعو العديد من الصور للمول والإهمال الذي حدث به، وخاصة في أماكن الطعام والحمامات.

ونجد إن الصور تظهر الزحام الشديد بالمول، والإهمال أيضا وبقايا الطعام الملقئ علي الأرض، واتساخ الحمامات بشده، ومع كل ذلك ظهر انخفاض واضح في عدد العاملين بالنظافة بالمول، وقد قال رواد مواقع التواصل أن ذلك يعتبر إهمال جسيم من الشعب المصري نفسه وأيضا سلوك غير حضاري، وأيضا طالبوا بوضع قوانين صارمة في المول وتوفير عمال للنظافة بشكل كافي .

كانت ابرز تعليقات رواد موقع التواصل "فيسبوك" :

"يا خسارة فلوسك يا حاج فطيم" ، و"النظافة محدش بيشتريها" ، و "بصمات المصريين واضحة في كل مكان" ، وبعضم استعان بقول الله عز وجل "إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم" .

شبكةعيونالإخبارية

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