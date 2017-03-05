بالصور || "ويل سميث" يزور الأهرامات في سرية تامة برفقة زاهي حواس .. والسياحة تكشف تفاصيل الزيارة

سمر العشري

زار الفنان العالمي ويل سميث منطقة الاهرامات بالجيزة مع أسرته وبعض أصدقائه ، حيث يوجد حاليا بمصر في اطار جولة سياحية يزور بها العديد من الدول يزور من خلالها العديد من المعالم السياحية والأثرية وقد رافقه في هذه الرحلة للاهرامات عالم الآثار العالمي الدكتور زاهي حواس.

وقد صرح عالم الآثار ووزير السياحة الأسبق زاهى حواس أنه قد استعرض معه ومع أسرته وأصدقائه شرحا عن حضارة مصر وأشار حواس ان النجم العالمي ومن معه ابنهروا بحضارة مصر القديمة والآثار التي من أعظمها الاهرامات.

حيث كشف برنامج 8 الصبح اليوم الأحد الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان أن زيارة ميث للقاهرة كان من المفترض أن تكون في سرية تامة وهذا ما طلبه فريق النجم العالمي بالقاهرة حيث أنه ويل سميث أراد ان يستمتع بجولته السياحية مع أسرته وأصدقائه بالقاهرة بعيدا عن أضواء الشهرة والأعلام وهذا ما صرح به خلال البرنامج "وليد البطوطي" مستشار وزير السياحة .

كما أكد البطوطي أن زيارة نجم هوليووود لمصر تتضمن عدة اماكن ضمن برنامجا سياحيا كاملا منها زيارة منطقة الاهرامات والاستمتاع بأجواء القاهرة بناء على طلبه وبعد ذلك سينتقل لمحافظتى الأقصر وأسوان لمشاهدة المعالم الأثرية بهما.

ويرى الكثير أن زيارة نجم عالمي من نجوم هوليوود مثل سمث يحب ان يتم استغلالها للترويج السياحي في مصر، وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته زيارة نجم الكرة العالمي ميسي لمصر منذ أيام .

الجدير بالذكر أن ويل وصل إلى القاهرة فجراليوم على متن طائرة قادمة من المعرب ألى مصر برفقة أسرته وعدد من أصدقائه .

هذا وقد نشرت منذ قليل وزارة السياحة عبر موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك صورا جديدة لزيارة النجم العالمي لمنطقة الأهرامات وقالت في بيان لها عبر حسابها الرسمي : "دعما لحركة السياحة الوافدة الي مصر والترويج للمناطق الأثرية بها زار صباح اليوم الأحد النجم والممثل الأمريكي العالمي ويل سميث منطقة أهرامات الجيزة بصحبة أسرته و ظل بها ساعتين، اصطحبه خلالها الأثري أشرف محي مدير عام منطقة أهرامات الجيزة" .

شبكةعيونالإخبارية

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