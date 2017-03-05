بالفيديو || وفاة طفلة في مدرستها بعد تعرضها للتعذيب والضرب "نزيف في المخ وكسر في الضلع وميه وهوا على الرئتين"

سمر العشري

لم تكن تعلم الطفلة "فرح" - التي لم تتجاوز ال 10 سنوات - أنها ذاهبة إلى مدرستها، لا لأن تتعلم وتكبر وتصبح قيمة مؤثرة في مجتمعها، ولكنها ذهبت لتموت وبهذه الطريقة البشعة ، "فرح" طفلة من أبناء مركز "أبو كبير" محافظة الشرقية، وجدها زملاؤها متوفية في فناء مدرستها .

وجاء تقرير الطب الشرعي حيث أكد وجود آثار تعذيب وضرب على جسد الطفلة "فرح" ، الضرب والتعذيب سببا نزيف في المخ، كسر في الضلع ووجود "ميه وهوا على الرئتين" مما تسبب في وفاتها، وجاء ذلك في تقرير مصور عرضه الإعلامي "وائل الإبراشيط في برنامجه "العاشرة مساء" الذي يذاع على فضائية "دريم" .

وتحدثت والدة الطفلة "فرح" من خلال التقرير لتؤكد علة أن ابنتها تعرضت للتعذيب والضرب وهو ما تسبب في وفاتها، حيث ذكرت أنها ماتت قبل ذهابها للمستشفي، فقالت:

"روحت شيلتها من الوحدة الصحية لقيتها بتموت .. خدتها وروحت على المستشفي بعدها ماتت .. واخداها ميتة .. حسبي الله ونعم الوكيل "

كما أضافت إحدى أقارب الطفلة "فرح" أنها كانت سليمة بشهادة زملائها ، حيث قالت :

"حبة سألنا زمايلها .. اللي قالوا وقعت في الفصل على البلاط .. واللي قالوا دخلت الحمام داخت .. سألنا صحابها قالوا البنت حلوة 100 % ونزلت الفسحة .. وصاحبتها قالت جابت تفاحة وكلناها سوا .. يعني مش فيها أي حاجة خالص ! "

وتحدث والد "فرح" عن إمكانية تعرض ابنته للضرب بآلة حادة وتعرضها لنزيف وكسر في الضلع، بالإضافة إلى وجود "ميه وهوا على الرئتين" ، حيث قال:

" تالت أو رابع يوم عملنالها آشعة على المخ لقينا النزيف زي ما هو .. عملنا آشعة مقطعية تاني علي الصدر لقينا في كسر في الضلع .. وفي ميه وهوا على الرئتين .

فأنا بسأل الدكتور .. قالي الميه والهوا بيحصلوا في حالتين .. الحالة الأولى أنه يكون غرق في الميه .. الحالة التانية إنه يكون اتعرض لآلة حادة أو حاجة تقيلة نزلت على صدره "

واختتمت الأم كلامها بحزن شديد متمنية من الله أن تحصل ابنتها على حقها نتيجة هذه الجرمية "البشعة" ، حيث قالت :

" احنا غلابة وعايزين ربنا يقف معانا .. مش عايزين غير حق بنتي بس .. مش طالبة غير حق بنتي علشان تنام مرتاحة "