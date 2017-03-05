بالأسماء || ضحايا انفجار سيناء .. واشتباكات مع مسلحين وارتفاع عدد الإصابات بين الضباط والجنود وملثمين يثيرون الذعر بين أهالي العريش

حالة من عدم الاستقرار تشهدها سيناء خلال السنوات الأخيرة الماضية، ويكاد لا يمر يوم إلا وتقوم الجماعات المسلحة هناك بشن هجوم على قواتنا المسلحة، أو قوات الشرطة، واليوم وفي عمليتين آثمتين، أحدهمكا هجوم على مدرعة تابعة لقوات الشرطة بمنطقة "إبني بيتك" في حي الزهور بمدينة العريش، وتم فيها إصابة 5 أفراد ضابطين وثلاثة جنود، وفي الشيخ زويد حدث هجوم آخر على قوات الجيش الأوي أدى إلى إصابة 10 جنود بينهم ضابط .

أسماء ضحايا انفجار المدرعة أمنية في العريش كالآتي :

المقدم أحمد صفوت عبد المنعم 45 عامًا من القاهرة أصيب بكسر بالحوض وشظايا.

الملازم محمد رشاد هاشم 34 عامًا من القاهرة جروح قطعية بالرأس.

المجند صالح عبد الرحمن 21 عامًا شظايا متفرقة.

المجند أنس نبيل صالح 22 عامًا بسحجات وجروح متفرقة بالجسد.

المجند مصطفى عقل السيد 211 عامًا من المنصورة كدمات متفرقة بالجسد.

وأما اشتباكات مدينة الشيخ زويد مع خلية تكفيرية كبيرة بقرية الخروبة، أسفرت عن إصابة ضابط وعشرة جنود، وهو المقدم هيثم محمد عبد الهادي 37 عامًا من الاسكندرية أصيب بطلق ناري بالقدم اليمنى، هذ بالإضافة إلى إصابة تسع جنود آخرين بطلقات متفرقة بالجسد.

ومن جهة أخرى حدثت حالة من الذعر والفزع بين أهالي العريش في شارع القاهرة، بمحافظة شمال سيناء، وذلك بعد قيام مسلحين يستقلون سيارتين بإنزال شاب معصب العيينين، مقيد اليدين، وأنزلوه أمام الناس وأمام جميع المارة وأطلقوا عليه وابلاً من الرصاص، ثم استقلوا سيارتهم وفروا هاربين وسط حالة من الخوف والذعر بين الأهالي، خاصة وأن هذا العمل تكرر كثيراً خلال الأيام الماضية.