طالبة بالصف الثالث الاعدادى تنتحر قفزاً من الطابق الحادى عشر بمنزلها

اقدمت فتاة فى الصف الثالث الإعدادي على التخلص من حياتها قفزاً من الطابق الحادي عشر بمنطقة العجوزة الامر الذى ادى الى لفظها انفاسها الاخيرة فور سقوطها ،وتعود وقائع الحادث الى بلاغاً ورد الى السيد المقدم / فوزى عامر بمباحث قسم شرطة منطقة العجوزة حيث اشار البلاغ الى قيام فتاة تدعى "ن – أ" بالانتحار عن طريق الالقاء بنفسها من من شرفة منزل اسرتها الكائن بالدور الحادي عشر بإحدى العمارات السكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة.

هذا وقد قامت على الفور اجهزة المباحث بالانتقال الى مكان الحادث وتبين من خلال التحريات المبدئية الى ان المجنى عليها تبلغ من العمر ستة عشر عاماً وقد أصيبت في الآونة الاخيرة بحالة نفسية سيئة بعد ان قام خطيبها بالانفصال عنها وقد حاولت التخلص من حياتها عدة مرات قبل ذلك ، كما تم تحرير محضراً بالواقعة كما تم ايضاً اخطار مديرية امن الجيزة وتجرى الان عمليات التحقيق وذلك للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.

تجدر الاشارة الى انه خلال الآونة الاخيرة تعددت في البلاد عمليات الانتحار ،الامر الذى بات يشكل مؤشراً خطيراً ولعل اغلب الحالات التى تناقلتها الصحف و وسائل الاعلام المختلفة كان بسبب الاحوال الاقتصادية خاصةً في خلال العامين الماضيين وبالتزامن مع تفاقم الاوضاع الاقتصادية فى مصر وحالة الغلاء التي شملت الغالبية العظمى من السلع والخدمات .