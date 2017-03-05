أسعار العملات اليوم الأحد 5-3-2017 في بنك مصر

نلاحظ إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام مختلف العملات العربية والأجنبية ، حيث تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٢.٩٩٣١
|٥٣.٣١٩٨
|03/05 8:00 ص
|دينار بحريني
|٤٢.٩٦٧٤
|٤٣.٢١٢٢
|03/05 8:00 ص
|ريال عماني
|٤٢.٠٧٧٩
|٤٢.٣١٤٣
|03/05 8:00 ص
|ريال قطري
|٤.٤٤٩١
|٤.٤٧٤١
|03/05 8:00 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٣٨٣٣
|٤.٤٠٩١
|03/05 8:00 ص
|ريال سعودي
|٤.٣١٩٨
|٤.٣٤٤٣
|03/05 8:00 ص
|دينار أردني
|٢٢.٨٦٨٤
|٢٢.٩٦٨٩
|03/05 8:00 ص
|كرون دنماركي
|٢.٢٩٣٣
|٢.٣١٢٤
|03/05 8:00 ص
|جنيه إسترليني
|١٩.٨٦٢٨
|٢٠.٠٣٩
|03/05 8:00 ص
|يورو
|١٧.٠٤٧٣
|١٧.١٨٩٥
|03/05 8:00 ص
|دولار أمريكي
|١٦.٢٠
|١٦.٣٠
|03/05 8:00 ص
|فرنك سويسري
|١٦.٠١٢٧
|١٦.١٥٢٩
|03/05 8:00 ص
|ين ياباني
|١٤.١٧٣٢
|١٤.٣٣٠١
|03/05 8:00 ص
|دولار استرالي
|١٢.٣٨٤٩
|١٢.٥١٥٤
|03/05 8:00 ص
|دولار كندي
|١٢.١١٨٥
|١٢.٢٢٨٤
|03/05 8:00 ص
|كرون نرويجي
|١.٩٢٠٨
|١.٩٣٨
|03/05 8:00 ص
|كرون سويدي
|١.٧٨٧٤
|١.٨٠٣٦
|03/05 8:00 ص