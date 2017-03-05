أسعار العملات اليوم الأحد 5-3-2017 في بنك مصر

سمر العشري

نلاحظ إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام مختلف العملات العربية والأجنبية ، حيث تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :

شبكةعيونالإخبارية

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