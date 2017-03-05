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أسعار العملات اليوم الأحد 5-3-2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الأحد 5-3-2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الأحد 5-3-2017 في بنك مصر

سمر العشري

نلاحظ إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام مختلف العملات العربية والأجنبية ، حيث تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير لم يحدث من قبل ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك  ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد   :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٢.٩٩٣١ ٥٣.٣١٩٨ 03/05 8:00 ص
دينار بحريني ٤٢.٩٦٧٤ ٤٣.٢١٢٢ 03/05 8:00 ص
ريال عماني ٤٢.٠٧٧٩ ٤٢.٣١٤٣ 03/05 8:00 ص
ريال قطري ٤.٤٤٩١ ٤.٤٧٤١ 03/05 8:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٣٨٣٣ ٤.٤٠٩١ 03/05 8:00 ص
ريال سعودي ٤.٣١٩٨ ٤.٣٤٤٣ 03/05 8:00 ص
دينار أردني ٢٢.٨٦٨٤ ٢٢.٩٦٨٩ 03/05 8:00 ص
كرون دنماركي ٢.٢٩٣٣ ٢.٣١٢٤ 03/05 8:00 ص
جنيه إسترليني ١٩.٨٦٢٨ ٢٠.٠٣٩ 03/05 8:00 ص
يورو ١٧.٠٤٧٣ ١٧.١٨٩٥ 03/05 8:00 ص
دولار أمريكي ١٦.٢٠ ١٦.٣٠ 03/05 8:00 ص
فرنك سويسري ١٦.٠١٢٧ ١٦.١٥٢٩ 03/05 8:00 ص
ين ياباني ١٤.١٧٣٢ ١٤.٣٣٠١ 03/05 8:00 ص
دولار استرالي ١٢.٣٨٤٩ ١٢.٥١٥٤ 03/05 8:00 ص
دولار كندي ١٢.١١٨٥ ١٢.٢٢٨٤ 03/05 8:00 ص
كرون نرويجي ١.٩٢٠٨ ١.٩٣٨ 03/05 8:00 ص
كرون سويدي ١.٧٨٧٤ ١.٨٠٣٦ 03/05 8:00 ص

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