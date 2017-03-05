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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-3-2017 بالبنوك وارتفاع بالسوق الموازي

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-3-2017 بالبنوك وارتفاع بالسوق الموازي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-3-2017 بالبنوك وارتفاع بالسوق الموازي

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.38 جنيه مصري في بنك HSBC، وفي حالة البيع 4.23 جنيه مصري في بنك الإئتمان الزراعى ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم السبت في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك-مصر-إيران-للتنمية 4.2595 4.4040
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.1684 4.2199
مصرف-ابو-ظبي 4.3265 4.3731
البنك-المصري-الخليجي 4.3180 4.3482
بنك-سايب 4.1994 4.2267
البنك-الأهلي 4.2958 4.3224
بنك-البركة 4.1925 4.3837
بنك-القاهرة 4.2480 4.3217
بنك-الاسكندرية 4.3331 4.3648
البنك-العربي-الافريقي 4.2794 4.3303
البنك-المركزي 4.3276 4.3560
بنك- 4.2930 4.3174
بنك-بلوم-مصر 4.3331 4.3598
بنك-فيصل- 4.2730 4.3224
كريدي-أجريكول 4.3236 4.3731
بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.8080
بنك-بيريوس 4.3198 4.3464
بنك-قناة-السويس 4.2931 4.3198
المصرف-المتحد 4.2971 4.3467
البنك-التجاري-الدولي 4.3184 4.3479
البنك-المصري-لتنمية-الصادرات-و-الورادات 0.0000 0.0000
البنك-الأهلي-المتحد 4.3000 4.3500
بنك-المشرق 4.3600 4.3900
بنك-الاستثمار-العربي 4.3200 4.3500
بنك-HSBC 4.3800 4.4300

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.55 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.65 جنيه مصري .

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رئيس قسم الأخبار

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