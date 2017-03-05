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انخفاض نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 5-3-2017

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انخفاض نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 5-3-2017 انخفاض نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 5-3-2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 602 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 516 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 401 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 688 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.816 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأحد  :

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر  
عيار 24 688
عيار 22 631
عيار 21 602
عيار 18 516
عيار 14 401
عيار 12 344
الاونصة 21,397
الجنيه الذهب 4,816
الكيلو 688,000

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