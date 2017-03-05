انخفاض نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 5-3-2017

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 602 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 516 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 401 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 688 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.816 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الأحد :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|688
|عيار 22
|631
|عيار 21
|602
|عيار 18
|516
|عيار 14
|401
|عيار 12
|344
|الاونصة
|21,397
|الجنيه الذهب
|4,816
|الكيلو
|688,000