سعر الدولار اليوم الأحد 5-3-2017 بالبنوك والسوق الموازي

سمر العشري

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.41 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 15.80 جنيه مصري في بنك الإئتمان الزراعى ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد 5/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك :

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.45 جنيه مصري، وسعر البيع 17.60 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

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