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سعر الدولار اليوم الأحد 5-3-2017 بالبنوك والسوق الموازي

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سعر الدولار اليوم الأحد 5-3-2017 بالبنوك والسوق الموازي سعر الدولار اليوم الأحد 5-3-2017 بالبنوك والسوق الموازي

 

سمر العشري

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.41 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 15.80 جنيه مصري في بنك الإئتمان الزراعى ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد 5/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك   :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك مصر إيران للتنمية 16.3000 16.4000
التنمية والإئتمان الزراعي 15.6500 15.7500
مصرف ابو ظبي 16.3000 16.4000
البنك المصري الخليجي 16.2000 16.3000
بنك سايب 16.3000 16.4000
البنك الأهلي 16.1100 16.2100
بنك البركة 16.2100 16.3100
بنك القاهرة 16.1000 16.2000
بنك الاسكندرية 16.2500 16.3500
البنك العربي الافريقي 16.1400 16.2400
البنك المركزي 16.2303 16.3359
بنك 16.1000 16.2000
بنك بلوم مصر 16.2500 16.3500
بنك فيصل 16.1100 16.2100
كريدي أجريكول 16.3000 16.4000
بنك التعمير والإسكان 16.2500 16.3500
بنك بيريوس 16.2000 16.3000
بنك قناة السويس 16.1000 16.2000
المصرف المتحد 16.2000 16.3000
البنك التجاري الدولي 16.2000 16.3000
البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات 16.2000 16.3000
البنك الأهلي المتحد 16.2000 16.3000
بنك المشرق 16.3500 16.4500
بنك الاستثمار العربي 16.3000 16.4000
البنك الأهلي اليوناني 16.2000 16.3000
بنك HSBC 16.4100 16.6000

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء  :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.45 جنيه مصري، وسعر البيع 17.60 جنيه مصري .

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رئيس قسم الأخبار

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