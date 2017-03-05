سعر الدولار اليوم الأحد 5-3-2017 بالبنوك والسوق الموازي

سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.41 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 15.80 جنيه مصري في بنك الإئتمان الزراعى ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأحد 5/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|16.3000
|16.4000
|التنمية والإئتمان الزراعي
|15.6500
|15.7500
|مصرف ابو ظبي
|16.3000
|16.4000
|البنك المصري الخليجي
|16.2000
|16.3000
|بنك سايب
|16.3000
|16.4000
|البنك الأهلي
|16.1100
|16.2100
|بنك البركة
|16.2100
|16.3100
|بنك القاهرة
|16.1000
|16.2000
|بنك الاسكندرية
|16.2500
|16.3500
|البنك العربي الافريقي
|16.1400
|16.2400
|البنك المركزي
|16.2303
|16.3359
|بنك مصر
|16.1000
|16.2000
|بنك بلوم مصر
|16.2500
|16.3500
|بنك فيصل
|16.1100
|16.2100
|كريدي أجريكول
|16.3000
|16.4000
|بنك التعمير والإسكان
|16.2500
|16.3500
|بنك بيريوس
|16.2000
|16.3000
|بنك قناة السويس
|16.1000
|16.2000
|المصرف المتحد
|16.2000
|16.3000
|البنك التجاري الدولي
|16.2000
|16.3000
|البنك المصري لتنمية الصادرات و الورادات
|16.2000
|16.3000
|البنك الأهلي المتحد
|16.2000
|16.3000
|بنك المشرق
|16.3500
|16.4500
|بنك الاستثمار العربي
|16.3000
|16.4000
|البنك الأهلي اليوناني
|16.2000
|16.3000
|بنك HSBC
|16.4100
|16.6000
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 17.45 جنيه مصري، وسعر البيع 17.60 جنيه مصري .إعلان - Ads إعلان - Ads