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حظك اليوم برج الحوت الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: مهما عاندتك الظروف في العمل، لا تستسلم لتتمكن من تمرير هذه الأيام الصعبة، فالقادم سيكون أفضل

عاطفياً: يبدأ كوكب فينوس بالتراجع إلى برجك، ما قد يعني عودة مشكلة سابقة أو حبيب قديم للظهور في حياتك 

صحياً: قد تصل إلى وقت تشعر أن العلاجات تجدي نفعاً في وضعك الصحي 

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

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رئيس قسم الأخبار

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