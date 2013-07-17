MAC تتفنن في رسم العيون

تكشف MAC عن مجموعة لونية مترفة حيث التركيز كله على العيون، من مظاهر عيون دخانية- سموكي مذهلة إلى تعابير احتفالية رائعة تخطف الأنفاس. تتألق كمجوهرات مزخرفة متعددة الألوان. لوحتين لونيتين من الظلال الرباعية بالألوان الرمادي، الأزرق والبيج، البني تمتزج بشكل جميل بدرجات لونية تضم Gentle Fume، Carbon، Shroom، Soft Brown و Najm el Lail.

ظلال العيون الصغيرة المفردة تضفي تفتيحاً نابضاً بالحياة بالألوان Parrot، Gameela، Farasha، Hajar Karim. التخطيط أسطوري – ينساب قلم الكحل الأسود الدرامي Kohl Power Eye Pencil بلون Feline في جناح واسع وتبتكر تركيبة الآيلاينر السائل جمالاً آسراً أنيقاً ثم ينساب Reflects Glitter مع البريق الذهبي.

اما ماسكارا Opulash تضفي على الرموش حجماً أكبر ولفلفة زائدة.