أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: محمود تغيب عن المنزل منذ ديسمبر الماضي وكلمني 3 مرات -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ راغب علامة " انت برنس وباشا في نفسك " -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... أول مرة شوفت بناتي بكيت ومشاعر الأمومة تخض جداً -
حظك اليوم برج العذراء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لحظات تتويج النادي الأهلي ورفع كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد -
فرحة لاعبى النادي الأهلى بعد الفوز بكأس السوبر الافريقى لكرة اليد على حساب نادى الزمالك -
حظك اليوم برج الأسد الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يغني شعبي مع شيرين عبد الوهاب " اتفرج على الحلاوة " -
حظك اليوم برج السرطان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
الأهلي يقهر الزمالك ويُتوج بالسوبر الإفريقي لليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج القوس الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الأحد 5/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: كُن متنبّهًا جدّاً لبعض الاشكالات والاستفزازات والفوضى في الاعمال كما في علاقتك مع بعض الزملاء.

عاطفياً: يسلّط الضوء على علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تعرف تطوّراً سعيداً، ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط

صحياً: إحذر الأخطاء في الحكم على الأمور وانتبه لصحّتك وحسن خياراتك

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج العقرب الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العقرب الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الميزان الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج العذراء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى